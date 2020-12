Scuola: a Milano 50% studenti entro le 8, 25% alle 9.30

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Dal 7 gennaio Milano modificherà gli orari della città per rendere possibile il ritorno in classe degli studenti per il 75% in presenza. "Abbiamo approvato un documento operativo dal titolo 'Per tornare in classe', l'obiettivo è rendere compatibile e sicuro il trasporto pubblico locale con una ripresa in classe delle scuole", ha spiegato il prefetto di Milano Renato Saccone.

L'obiettivo è consentire il 75% in presenza degli studenti in classe: il 50% con ingresso entro le 8 del mattino il e 25% dalle 9.30.

I negozi, tranne quelli legati ai servizi essenziali, apriranno dalle 10.15 del mattino, alle 9.30 apriranno tutti i servizi alla persona e gli uffici pubblici, inoltre ci saranno "una serie di azioni per consolidare i livelli attuali che già sono alti di smart working - ha aggiunto il prefetto - ed aumentare questa modalità di lavoro nel periodo che ci interessa e fino a quando sarà necessario".

Saccone ha anche spiegato che ci sarà "un potenziamento del trasporto pubblico locale che Atm e Trenord potranno presentare più nel dettaglio" nei prossimi giorni. (ANSA).