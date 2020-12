Milano: street artist Camilla Falsini colora piazze Milano

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Sono firmati dalla street artist Camilla Falsini gli interventi di colorazione di Piazza Tito Minniti e Piazzale Loreto, a Milano, realizzati nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana "Piazze Aperte".

Insieme all'agenzia Jungle, l'artista romana ha lavorato in collaborazione con i comitati cittadini di quartiere, per condividere con loro le scelte grafiche e i colori dell'intervento studiati ad hoc per ognuna delle piazze.

Per Piazzale Loreto, è partita dalle strutture urbane della città ridisegnate attraverso semplici forme geometriche, che intrecciandosi formano la parola Loreto. Colori pieni e sgargianti anche in piazza Minniti dove le lettere che formano la parola Isola raccontano la storia del quartiere: così, la I diventa un grattacielo che simboleggia la parte più avveniristica della zona mentre la A una casa. Il concept dell'artwork è stato pensato anche per essere un playground, con un labirinto e un percorso a zig zag. (ANSA).