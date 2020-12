Investita da treno a passaggio livello, donna ferita

(ANSA) - COMO, 21 DIC - Una donna di 77 anni è stata investita da un treno questa mattina alle 9.30 a Lomazzo, all'altezza del passaggio a livello di via Graffignana, lungo la linea Como Lago-Milano di Trenord. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo e non sarebbe pertanto in pericolo di vita.

Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica. Al momento la circolazione lungo la linea è stata interrotta e sono stati istituiti bus sostitutivi tra le fermate di Fino Mornasco e Saronno. (ANSA).