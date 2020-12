COVID: IL PUNTO IN LOMBARDIA

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Mentre continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva (-22, 561 in totale) e negli altri reparti (-109, 4.232), la regione si prepara al piano vaccinale anti Covid.

"E' già stato predisposto - ha detto il presidente Attilio Fontana - il piano vaccinale che comprende 65 posti di stoccaggio, è tutto preparato, varieranno le modalità visto che certi vaccini hanno certe necessità, altri ne hanno altre ma è stato tutto assolutamente previsto, compresi i luoghi dove si faranno le vaccinazioni che potranno anche essere gli ospedali". Il 27 mattina arriveranno all'ospedale Niguarda di Milano le prime 1620 dosi, poi "tra fine dicembre e i primi di gennaio - ha spiegato Fontana - inizierà ad arrivare la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione a tutti i nostri cittadini".

Si sottoporrà al vaccino anti-Covid "non appena possibile" Annalisa Malara, il medico anestesista che il 20 febbraio a Codogno scoprì il 'paziente 1', premiata oggi in Regione con la Rosa Camuna insieme alla collega Laura Ricevuti.

A Codogno, dopo la scoperta di due pazienti positivi al coronavirus in Medicina, reparto che avrebbe dovuto essere, invece, covid-free, nelle scorse ore un paziente di 82 anni si è ribellato e volendo uscire immediatamente dall'ospedale ha spruzzato contro i sanitari dello spray al peperoncino. Avrebbe contratto il virus nel reparto di riabilitazione della Clinica Richiedei di Gussago nel Bresciano, invece, la madre dell'ex giornalista della Rai Federica Balestrieri, trasferita agli Spedali civili di Brescia in condizioni gravi per covid.

Preoccupa anche la variante inglese del covid: per "ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso di virus modificato" ha detto Fontana, mentre l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che le Ats nei prossimi giorni contatteranno i 1500 lombardi che sono stati in Gran Bretagna per sottoporli a tampone. (ANSA).