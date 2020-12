Covid: Fontana, tutto pronto per piano vaccinale

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "E' già stato predisposto il piano vaccinale che comprende 65 posti di stoccaggio, è tutto preparato, varieranno le modalità visto che certi vaccini hanno certe necessità, altri ne hanno altre ma è stato tutto assolutamente previsto, compresi i luoghi dove si faranno le vaccinazioni che potranno anche essere gli ospedali": è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito al piano vaccinale anti covid.

Durante la conferenza stampa di fine anno, Fontana ha spiegato che "il 27 mattina" arriveranno all'ospedale Niguarda di Milano le prime 1620 dosi "e da qui saranno distribuite in tutte le province lombarde, dove verranno inoculate ai primi cittadini che faranno parte del mondo della sanità". Poi, "tra fine dicembre e i primi di gennaio inizierà ad arrivare la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione a tutti i nostri cittadini".

"Siamo facendo delle ricerche per individuare se ci sono casi di virus modificato e a oggi l'esito è negativo: per ora in Lombardia non abbiamo rinvenuto alcun caso di virus modificato", ha detto Fontana, spiegando che "siamo assolutamente pronti a rispondere a ogni emergenza" e che tutti le persone provenienti dall'Inghilterra "sono state tutte monitorate o in fase di monitoraggio" (ANSA).