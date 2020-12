'Box solidali' contro le dipendenze Comunità Lautari

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - A Natale alla Comunità Lautari, associazione di recupero dalle dipendenze con sede centrale a Pozzolengo nel bresciano, la speranza si regala con un piccolo gesto, sostenendo chi in questo momento lotta per uscire dal tunnel della dipendenza.

L'ente, viste le grandi difficoltà causate dalla pandemia, ha deciso di confezionare dei 'box solidali' con panettone artigianale e il vino della cantina Borgo la Caccia per aiutare i propri ragazzi. I ricavati di questo gesto di solidarietà serviranno ad aiutare economicamente la comunità, che "per scelta - spiegano i promotori dell'iniziativa - è completamente gratuita per le famiglie dei ragazzi ospitati e non essendo convenzionata può mantenersi soltanto grazie alle donazioni che vengono effettuate ma che purtroppo a causa del lockdown sono notevolmente diminuite".

"Abbiamo scelto di non avere convenzioni statali - sottolinea il presidente Andrea Bonomelli - perché vogliamo che i nostri ragazzi facciano terapie mirate e lunghe a sufficienza per poi essere reinseriti nella società civile. Questi percorsi possono durare anche parecchi anni. La comunità è la mia famiglia per questo ci tengo che tutti possano un domani tornare a una vita 'normale', non chiediamo aiuto alle famiglie perché grazie alla raccolta abbiamo il sostentamento necessario, ma a causa di questo terribile virus che ha colpito il mondo intero anche noi in questo momento chiediamo un piccolo gesto di solidarietà".

(ANSA).