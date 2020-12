Armani Casa veste il progetto Quirinale contemporaneo

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Per espressa volontà del Presidente della Repubblica, Armani/Casa parteciperà al progetto Quirinale Contemporaneo. Lo annuncia, in una nota, il Gruppo Armani.

"Sono onorato - è il commento di Giorgio Armani - che Armani/Casa sia stata scelta per entrare a far parte della collezione permanente del Quirinale Contemporaneo. Rappresenta un importante riconoscimento all'impegno costante nell'ambito del design, volto da sempre alla creazione di ambienti e oggetti d'arredo che rispecchino la mia personale visione estetica".

Per l'occasione, Armani/Casa donerà un grande tappeto in seta grigia, che entrerà a far parte dell'allestimento permanente della sala da pranzo del Belvedere al Torrino, dove hanno luogo gli incontri istituzionali più riservati. Oltre al tappeto, saranno donati due tessuti della collezione Exclusive Textiles, per il rivestimento di alcuni degli imbottiti delle sale del Palazzo.

Quirinale contemporaneo è l'iniziativa presentata a giugno dello scorso anno, fortemente voluta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che mira ad arricchire e aggiornare il patrimonio artistico della Casa degli italiani con opere d'arte, arredi e oggetti di design contemporanei. (ANSA).