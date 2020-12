Sgozzato a Milano:Fontana, fatto inaccettabile che preoccupa

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Parla di "forte preoccupazione per un fatto grave e inaccettabile" il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un post su Fb in cui porge le condoglianze alla famiglia di Stefano Ansaldo, il medico ucciso ieri a Milano.

"Sono certo che le forze dell'ordine garantiranno alla giustizia chi ha commesso un crimine tanto efferato, ma quanto accaduto in una zona centrale di Milano - ha aggiunto - deve indurre tutti a mantenere alta la guardia sul tema della sicurezza che, come sostengo da sempre, può essere garantita solo da un importante e concreto incremento della presenza delle 'divise' in ogni zona delle città". (ANSA).