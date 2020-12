Fonseca: 'Abbiamo fatto secondo tempo da bambini'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Non voglio cercare alibi. Abbiamo fatto un primo tempo con grande intensità, da guerrieri. Poi nel secondo tempo da ragazzi, bambini. L'atteggiamento è cambiato totalmente, la squadra è stata lontana. Contro l'Atalanta è fatale". Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Roma Paulo Fonseca esprime così la delusione per la prestazione dei suoi, crollati nella ripresa. "Cosa è successo? - dice ancora - E' una questione di atteggiamento, si gioca 90 minuti e non 45. Una squadra che ha fatto quello che ha fatto nel primo tempo, non può cambiare atteggiamento così. Squadra poco aggressiva, totalmente diversa dal primo tempo". (ANSA).