Inter-Spezia 2-1, nerazzurri a un punto dalla vetta

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - L'Inter batte lo Spezia 2-1 nell'ultima del 2020 a San Siro centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Il successo porta la firma di Hakimi e Lukaku (su rigore), entrambi a segno nel secondo tempo, prima della rete allo scadere di Piccoli. Tre punti pesanti che permettono di rispondere al Milan rimanendo in scia ai rossoneri a -1, con 30 punti in classifica. (ANSA).