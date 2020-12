Il basket senza età dei Golden Players sbarca a Milano. Il movimento nato a Napoli, è la prosecuzione di un percorso avviato dal presidente Virgilio Marino, assieme a Carlo Sigillo, Carmine Scotti, Pino Zimbardi e Lorenzo di Nardo nel lontano 1991. Negli ultimi 3 anni il movimento Golden è cresciuto in maniera esponenziale fino a diventare un’organizzazione a livello nazionale ed internazionale con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale fino a raggiungere la Serbia, la Germania e l’Inghilterra.

In Italia sono già attive Napoli, Caserta, Livorno, Genova, Jesi, Roma, Prato, Lunezia, Bologna, Ragusa, Capo D’Orlando e Sala Consilina. Si sono formate squadre a carattere regionale in Umbria e Sardegna. A queste si è ora aggiunta Milano. Carlo Sigillo, Maurizio Secchi e Roberto Vismara sono gli artefici della costituzione di questo gruppo che, sempre coordinato dalla struttura organizzativa Golden, ogni settimana da vita ,nel Pala Squids, ad allenamenti ed a terzi tempi rigorosamente nello spirito Golden. I Golden hanno squadre 'over' per ogni età e partecipano a tutti i campionati internazionali. E uno dei progetti già in fase avanzata è la realizzazione di un club completamente sostenibile che ruota, inutile dirlo, intorno ad un campo di basket il 'Sustainable Court Design' .

"E' uno stile di vita - spiega Carlo Sigillo - caratterizzato dalle tre A: Amore per il basket, Amicizia e Agoniamo. E' un movimento che nasce dalla richiesta di tanti ex giocatori e appassionati di basket, a qualunque livello si sia giocato. Oggi contiamo su 4-500 atleti e la nostra attività non si esaurisce nei tornei ma anche e soprattutto nei terzi tempo. La struttura organizzativa Golden è composta dal presidente Virgilio Marino, Paolo Maltinti, Renato Bonanno, Piero Giani, Silvio Donadoni e Carmine Scotti,