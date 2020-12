COVID: IL PUNTO IN LOMBARDIA

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Sono 105 i decessi per Covid in Lombardia, dove si registrano 1944 nuovi casi a fronte di 27.044 tamponi, con un rapporto del 7.1%. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-10) e nei reparti (-161). I guariti e/o dimessi sono 2.396. A Milano ci sono 700 nuovi casi, di cui 283 in città.

Continua intanto l'esodo da Milano per le vacanze natalizie.

Questa mattina prima delle 10 si è creata una coda di 9 chilometri per traffico intenso all'ingresso dell'autostrada del Sole a Melegnano. Tranquilla invece la situazione in stazione Centrale.

In vista della partenza della zona rossa prenatalizia, i milanesi (e non solo) oggi si sono riversati in centro per comperare i regali e fare un ultimo brindisi con gli amici.

Code si sono formate davanti a molti negozi: dalla Rinascente, davanti alle vetrine di Natale, che da diversi giorni ha montato delle transenne per differenziare entrate e uscite; ma anche da Gucci e Vuitton in Galleria, dove la polizia locale regola gli ingressi. Qualche breve attesa si è verificata anche in metro, dove per rispettare il contingentamento al 50% della capienza, i tornelli di ingresso alle banchine sono stati chiusi (per alcuni minuti) 150 volte fino alle 16.

Il covid assedia la casa di riposo "Fondazione Istituzioni Riunite" di Mede, in provincia di Pavia dove nelle ultime ore ci sono stati cinque decessi di anziani, mentre su 130 ospiti i positivi, secondo gli ultimi dati Ats, erano 114.

A causa della pandemia, per la prima volta da 27 anni a questa parte la "paciàda" dedicata a Gianni Brera nell'anniversario della sua morte (avvenuta il 19 dicembre 1992), non si può svolgere. Niente tradizionale pranzo, dunque, nel quale si ricorda a tavola lo scrittore e giornalista originario di San Zenone (Pavia). "Si è trattato solo di un rinvio a tempi migliori", assicurano gli organizzatori dell'evento. (ANSA).