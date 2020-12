Arrestato gruppo specializzato in furti negozi lusso

(ANSA) - SONDRIO, 19 DIC - Si è conclusa all'alba la ricerca e cattura da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano (Sondrio) di sei georgiani, colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Sondrio, Pietro Della Pona.

Sono stati fermati a Bolzano e Livorno, dove abitualmente dimorano. Sono i componenti di un gruppo, fra i 20 e i 50 anni, specializzato in furti all'interno di negozi di beni di lusso in mezz'Italia.

Sono tutti in carcere al termine delle indagini degli investigatori del Norm di Tirano per un maxi-furto di orologi commesso lo scorso 10 ottobre ai danni della gioielleria "Golden Clock" di Livigno (Sondrio).

Il titolare, intento a servire una cliente, non si era accorto di un gruppo di georgiani, tutti con le mascherine anti Covid al volto, che fingendosi clienti, senza alcun accento straniero, aveva forzato con speciali grimaldelli le vetrinette con gli orologi di marca per poi richiuderle silenziosamente.

Ad aiutare, per le indagini, le riprese delle telecamere di sorveglianza dentro l'oreficeria. (ANSA).