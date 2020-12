Morta a Milano Giulia Re, staffetta partigiana

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - E' morta a Milano a 94 anni Giulia Re. Presidente emerita dell'Anpi Calvairate, diciottenne fece la staffetta partigiana, inviando messaggi segreti e distribuendo volantini. Cosa per cui rischiò l'arresto e per cui nel 2015 ha ricevuto il diploma e la medaglia di partigiana da parte del Ministero della Difesa.

"Di quel terribile periodo vissuto durante la guerra e il fascismo - ha ricordato il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati - Giulia disse: 'Era una realtà che ci faceva sentire prigionieri, ma c'era in noi una gran voglia di vivere e di cambiare il mondo'.

"Era la stessa voglia di vivere e di cambiare il mondo - ha aggiunto Cenati - per la quale tanti giovani e meno giovani hanno combattuto per tutti noi.

Roberto Cenati - Presidente Anpi provinciale di Milano (ANSA).