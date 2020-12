COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Con 33.846 tamponi effettuati sono 2.744 i nuovi positivi registrati in Lombardia con una percentuale dell' 8,1%. Scendono i ricoveri: 602 in terapia intensiva (nove meno di ieri), 4.656 negli altri reparti (-137). I decessi sono stati 60, numero che porta il totale a 24.225 . Per quanto riguarda le province, 910 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 486 in città, 273 a Varese, 252 a Brescia, 221 a Mantova, 203 a Monza, 183 a Como, 179 a Pavia 134 a Sondrio,126 a Bergamo. 85 a Lecco, 78 a Lodi e 24 a Cremona.

Fra le misure anti-covid a Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10:15, per fare in modo di non creare ingorghi sui mezzi al mattino quando dovranno riaprire anche le scuole e scaglionare gli orari della città. "Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone - ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala -, perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentati e i bar, apriranno alle 10.15 e così scaglioniamo un po' gli orari della città". "Le scuole - ha aggiunto - rimarranno in parte a distanza e vogliamo garantire che si possa portare un 75% di alunni in presenza, alcune classi entreranno alle 8 e altre alle 9.30". Nel clima natalizio oggi sono andati praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid e il numero dei convogli è il 30% di quelli che viaggiavano prima dell'epidemia. La situazione nelle stazioni è stata tranquilla.

Nel capoluogo lombardo chiude da domani e fino al 3 gennaio il crematorio di Lambrate. Lo ha deciso il Comune con un'ordinanza emessa in seguito all'incremento dei decessi dovuto alla seconda ondata dell'epidemia. I tempi di attesa per la cremazione delle salme al momento sono anche di 20 giorni. (ANSA).