Terremoti: scossa a Milano, avvertita da popolazione

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59. La scossa è stata avvertita nel capoluogo lombardo anche ai piani bassi delle case. Nessun danno, secondo i vigili del fuoco, a cose o persone.

Da 500 anni non si registrava una scossa come quella di oggi. A dirlo è Lucia Luzi, a capo della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), secondo cui la scossa ha avuto una magnitudine di 3.9 gradi, con epicentro a 4 chilometri da Pero (a 6 chilometri da Milano) e a una profondità di 56 km. (ANSA).