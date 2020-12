Salta tornelli metro e picchia agenti a Milano, arrestato

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Un senegalese di 22 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per aver aggredito tre dipendenti Atm e un agente della Polmetro che lo avevano sorpreso a scavalcare il tornello della metropolitana.

E' accaduto alle 19.15 di ieri nel mezzanino della stazione Duomo. I controllori Atm sono riusciti a bloccare il passeggero senza biglietto che ha reagito colpendoli con calci e pugni. Il senegalese ha usato come arma anche il proprio zaino, contenente 5 cellulari.

Al termine della colluttazione è stato immobilizzato ma l'agente della Polmetro e il personale Atm (di 33, 34, 52 anni) sono stati accompagnati in ospedale per alcune escoriazioni. Il giovane è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. (ANSA).