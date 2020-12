Franceschini, 23a Esposizione Triennale aprirà Milano a mondo

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Questa 23/a Esposizione Internazionale della Triennale di Milano che si inaugurerà nella primavera del 2022 farà tornare un'altra volta il Palazzo dell'arte a essere la casa del mondo". Così il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha parlato dell'importanza della 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che sarà intitolata Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries e si svolgerà dal 20 maggio al 20 novembre 2022.

"Le mostre e i padiglioni nazionali ospiteranno i momenti più avanzati ed evoluti della ricerca, dell'architettura, del design, della scienza e dell'arte e apriranno un'altra volta Milano a tutto il mondo - ha aggiunto in un video messaggio nel corso della conferenza stampa online -. È questa la vocazione della Triennale e della città di Milano e sono orgoglioso e fiero che il Ministero possa continuare a collaborare con voi, aprendo nuove sfide e nuove frontiere". (ANSA).