COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e negli altri reparti (-153). A fronte di 31.587 tamponi effettuati, sono 2.730 i nuovi casi, con un tasso di positività all'8,6%. I decessi sono 68.

Scende anche il numero di casi positivi di alunni nelle scuole del territorio di competenza dell'Ats di Milano. Nella settimana che va dal 7 al 13 dicembre sono stati registrati 238 nuovi casi di alunni positivi e 124 di operatori, per un tortale di 362.

"Credo che noi abbiamo dei buoni numeri, quindi ci possiamo permettere di non restringere ulteriormente" ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Intanto si guarda al futuro e alle 50 mila persone che per prime saranno vaccinate. "Regione Lombardia - ha reso noto l'assessore al Welfare Giulio Gallera - ha inserito nelle liste prioritarie dei beneficiari del vaccino Covid anche i volontari di tutte le organizzazioni emergenza urgenza insieme agli operatori sanitari degli ospedali pubblici e privati accreditati, i dipendenti delle società di servizi (mense, pulizie ecc) che lavorano negli stessi ospedali, i medici e i pediatri di base, gli operatori e gli ospiti delle Rsa".

Nell'ambito dell'attività di vigilanza per il rispetto delle normative Covid, prosegue l'azione di controllo agli esercizi commerciali. Il prefetto di Milano Renato Saccone ha disposto la chiusura per 5 giorni di otto esercizi pubblici (tre ristoranti, un risto pub, un bar e tre macellerie).

Sul fronte dell'emergenza sociale, infine, solo il 20% dei lavoratori dello spettacolo ha ottenuto tutti i sostegni necessari per affrontare la lunga sospensione degli spettacoli dal vivo. A denunciarlo, con un video dal titolo 'Il deserto', il Coordinamento Spettacolo Lombardia. (ANSA).