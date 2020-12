Coca-Cola annuncia accordo per distribuire rum Barcelò

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Coca-Cola HBC Italia, il principale produttore e distributore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel Paese, ha siglato un accordo commerciale con Ron Barcelò Europa S.L. per la distribuzione in tutti i canali del mercato italiano dei prodotti della gamma di rum dominicani Barcelò.

La gamma Barcelò verrà distribuita sul mercato nazionale nelle diverse varianti disponibili: Barcelò Blanco, Barcelò Dorado, Barcelò Gran Añejo, Barcelò Imperial, Barcelò Imperial Premium Blend e le due novità per il mercato italiano: Barcelò Imperial Onyx e Barcelò Organic.

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare - ha detto Frank O'Donnell, general manager di Coca-Cola HBC Italia - l'inizio di una partnership con un'azienda storica e di riferimento per il mercato internazionale del Rum come Barcelò. L'accordo è il frutto di un grande lavoro di squadra tra le nostre due realtà che sono riuscite a costruire insieme un piano dedicato per il rilancio di un'eccellente gamma di prodotti nel mercato italiano".

Barcelò - informa Coca-Cola - è l'unico marchio della Repubblica Dominicana, e tra i pochi al mondo, ad essere proprietaria delle proprie coltivazioni di canna da zucchero. In questo modo, la compagnia può controllare e garantire tutta la filiera produttiva. (ANSA).