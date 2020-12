A gennaio a Milano Uomo sfilate anche in presenza

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Si terrà in versione mista, con sfilate in presenza e altre in digitale, la prossima edizione di Milano Moda Uomo, in programma dal 15 al 19 gennaio. Lo hanno annunciato, in una conferenza online, il presidente di camera Moda Carlo Capasa e l'assessore del comune di Milano Cristina Tajani.

La camera della moda ha deciso di replicare quanto fatto a settembre per le sfilate delle collezioni donna. (ANSA).