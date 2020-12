Scuola: presidio studenti al Pirellone contro 'tagli' e dad

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "A Natale regalate la scuola": è uno dei cartelli esposti dagli studenti delle superiori, delle università e delle accademie riuniti questa mattina davanti a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, per chiedere una ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza e maggiori fondi per l'istruzione.

"Siamo qui per chiedere in maniera forte che a gennaio non si rientri indiscriminatamente in classe - ha spiegato Ludovico Di Muzio, coordinatore dell'Unione degli Studenti Lombardia - ma vengano fatti investimenti e ci vengano date garanzie su un rientro a scuola in sicurezza, da Governo, Regione ed enti locali. Gli ingressi ad orari scaglionati possono funzionare ma non devono ledere il diritto allo studio, le attività sociali e sportive pomeridiane e la qualità della didattica. Bisogna intervenire sul trasporto pubblico e istituire dei presidi di medicina scolastica in ogni istituto, per garantire il tracciamento e la salute collettiva".

A supportare le richieste degli studenti anche gli insegnanti del comitato Priorità alla Scuola: "La Regione Lombardia - ha sottolineato Carla Perazzi del liceo Steiner di Milano - ha chiuso del scuole superiori ancora prima del Dpcm e questo ha fatto sì che gli studenti non siano più in classe già dal 23 ottobre. Quello che speriamo è che le scuole aprano realmente il 7 gennaio". Sotto al Pirellone gli studenti hanno denunciato anche "tagli" al diritto allo studio nel bilancio della Regione: "I fondi all'istruzione e alla formazione, per il prossimo anno, sono ancora una volta insufficienti e mal distribuiti.

Pretendiamo un reale diritto allo studio, perché nel bel mezzo di questa crisi non è possibile che i fondi di Regione vadano per più del 70% alle scuole private", hanno detto. (ANSA).