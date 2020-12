Scoppio in palazzina a Milano, una donna ferita

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - E' stata probabilmente una fuga di gas a provocare uno scoppio in una palazzina di via Ludovico il Moro, a Milano, che è stata evacuata in mattinata. Una donna di 67 anni è stata portata in ospedale con ustioni al volto e al collo, ma non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della Questura e quelli della Polizia locale per la viabilità. (ANSA).