Musica: Nitro live domani sera da Terrazza Martini

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Dopo il successo delle prime due tappe con i Coma Cose e Boss Doms, seguito sui social da più di 20.000 persone, Martini torna con L'aperitivo Fiero&Tonic e lo show musicale del rapper Nitro, appena uscito con il nuovo singolo Ossigeno. L'artista si esibisce live domani sera da Terrazza Martini, a Milano, e tutti potranno assistere al concerto dalle 19 sui canali social di MARTINI e sul canale Instagram di Nitro.

"Questa pandemia ci ha tolto la possibilità non solo di vivere l'adrenalina di un concerto con gli amici, ma anche quella di ricevere input dal mondo esterno - racconta Nitro presentando l'evento di domani -. All'inizio è stata davvero dura perché era appena uscito il mio nuovo album e sono rimasto spiazzato, poi una mattina mi sono svegliato e ho ricominciato a darmi da fare, mi sono messo a studiare delle nuove lingue e a tentare di fare musica".

Per chi si iscrive all'evento sulla piattaforma dedicata, è disponibile uno speciale codice sconto per ricevere a casa un kit Martini Fiero&Tonic, così da poter seguire lo spettacolo con un cocktail fresco e naturale tra le mani. "I primi due appuntamenti di #MartiniLiveBar hanno avuto grande successo - spiega Fabio Pane, Martini marketing manager Italy - Siamo felici di non rimanere fermi anche in questa situazione così eccezionale, dimostrando che può cambiare il contesto circostante, che possono svilupparsi nuovi canali o differenti tecnologie, ma che la voglia di stare insieme, di bere un aperitivo e di accompagnarlo con della buona musica, non si spegne". (ANSA).