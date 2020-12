Lombardia: approvato bilancio previsione Consiglio regionale

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Via libera a maggioranza al bilancio di previsione 2021-2023 per il funzionamento del Consiglio regionale della Lombardia. Il documento finanziario è stato approvato con 46 sì su 57 presenti, astenuto il Movimento 5 Stelle.

Con l'auspicio "che a partire dal 2021 si possa tornare a svolgere anche eventi in presenza, si vanno a stanziare 150.000 euro per i patrocini a soggetti pubblici e 350.000 euro per i patrocini a istituzioni private" ha sottolineato le relatrice Francesca Brianza (Lega), ricordando anche "lo stanziamento di 75.000 euro per il piano delle ricerche e i 660.000 euro per i tirocini formativi e le borse di studio". Soddisfatto anche il presidente dell'assemblea lombarda, Alessandro Fermi: "Il bilancio - ha evidenziato - ha sempre dati postivi. Siamo il Consiglio regionale che costa meno in Italia, meno di 2,5 euro ad abitante. Con i risparmi dei costi della politica finanziamo anche quest'anno, come l'anno scorso, 36 tirocini per i giovani", nelle sedi di Milano e di Bruxelles. (ANSA).