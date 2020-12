Droga: arrestato con 2 kg marijuana, lo faccio per figli

"Spaccio per dare un futuro ai figli", ma suo cognato è stato arrestato e condannato per una maxi operazione contro l'ndrangheta. A dire quelle parole per tentare di giustificare la presenza in casa di due chilogrammi di marijuana e di un "sasso" di cocaina, è stato un 44 enne calabrese, manovale edile, arrestato ieri dai carabinieri a Seregno (Monza).

Quando i militari hanno bussato alla sua porta l'uomo avrebbe chiesto: "Come avete fatto a trovarmi?", perché incensurato.

Durante la perquisizione del suo appartamento da parte dei militari dell'Arma, alla porta si è presentato un suo amico, risultato essere il nipote di tre persone uccise dall'ndrangheta.

Le indagini dei militari non escludono che il giro di spaccio sia collegato all'organizzazione criminale. (ANSA).