Covid:Federfarma,presto tamponi rapidi in farmacie Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Le farmacie lombarde potranno presto fare i tamponi rapidi per la diagnosi del Covid-19. Sono state infatti "identificate dalla Regione Lombardia come risorsa aggiuntiva per ampliare l'offerta di tamponi rapidi ed estendere così la rete dei diversi snodi del Sistema Sanitario Regionale", come annuncia Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

"La possibilità, prevista da una circolare della Regione, di eseguire il tampone rapido presso la rete delle farmacie, è un'ottima notizia per tutti i cittadini e per il sistema nel suo complesso - continua Racca - Come farmacie ci organizzeremo in tempi brevissimi, secondo le indicazioni della circolare".

L'idea, precisa Racca, "è quella di organizzare dei gazebo o dei camper fuori dalle farmacie, nel caso non abbiamo lo spazio adeguato al loro interno. Ci sarà personale sanitario ad eseguire i tamponi, probabilmente degli infermieri, e i risultati, sia nel caso di positività che negatività, verranno inviati sulla piattaforma regionale. Chi risulterà positivo, dovrà fare il tampone molecolare".

Il prossimo passo sarà dunque quello di creare il collegamento, conclude Racca, "tra le farmacie e la piattaforma regionale e avere l'autorizzazione dell'Ats. Venerdì avremo una riunione con cui saranno meglio definiti questi punti". (ANSA).