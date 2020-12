COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-27) che negli altri reparti (-50). Con 37.605 tamponi effettuati sono 2.994 i nuovi casi con il tasso di positività in calo al 7,9% (ieri 8,6%).

Sono purtroppo ancora molti (106) i nuovi decessi.

La buona notizia riguarda il vaccino anti-Covid della Pfizer: sarà la Lombardia a ricevere la maggior quantità di dosi, ovvero 304.955 'shot'. Ma prima che il vaccino contribuisca a sconfiggere la pandemia, bisogna mitigare i rischi relativi al Natale. Per evitare pericolosi assembramenti, saranno contingentate le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele, il 'salotto' di Milano che collega piazza Duomo a piazza della Scala, con flussi obbligati di uscita. Lo ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito oggi dal prefetto Renato Saccone per dettare le linee delle attività di controllo da attivare fino al 6 gennaio.

Al momento ancora non è chiaro se verrà istituita una zona rossa in tutta Italia durante le festività natalizie. "Il Governo - ha spiegato il presidente della Regione, Attilio Fontana - ci ha rappresentato questa sua intenzione, riservandoci di dare dei chiarimenti circa cosa s'intenda per restrizioni ulteriori alla riunione di domani".

Sul fronte giudiziario, oggi si è saputo che il ricercatore veneziano e ricercatore dell'Oms Francesco Zambon è stato sentito ieri per parecchie ore in Procura a Bergamo nell'inchiesta sulla gestione del Covid nella Bergamasca. La vicenda su cui la magistratura sta facendo approfondimenti riguarda l'esistenza di un piano pandemico che, in base a una ricerca dell'Organizzazione Mondiale delle Sanità pubblicata e poi rimossa, non sarebbe stato aggiornato. (ANSA).