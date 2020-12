Covid: cocktail bar virtuale su Instagram

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Un cocktail bar virtuale con live streaming su Instagram per consentire alle persone di ordinare i drink, assistere alla loro preparazione in diretta e vederseli recapitare a casa. Accade a Milano, dove il locale Star Zagros Kebabbar propone a partire da venerdì prossimo l'originale soluzione, nominata 'Instabar', per far fronte alle difficoltà economiche messe in moto dall' emergenza Covid e per restituire ai clienti, soprattutto a quelli più affezionati, "un assaggio della dimensione di convivialità che si è persa negli ultimi mesi di chiusura forzata al pubblico".

Il bancone virtuale - spiegano i promotori - sarà online durante i fine settimana nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dalle 21.30 alle 23, sulla pagina Instagram del locale finché non verranno riaperte a pieno regime le attività serali.

"Il nostro locale fonde la tradizione gastronomica del kebab e la miscelazione, da cui il nome 'Kebabbar' - spiega il titolare Emrah Karaman, 30 anni, di origini curde - e finora siamo riusciti a rimanere a galla grazie al sistema di delivery che abbiamo sviluppato internamente, senza aggregatori o delivery app. Hanno funzionato bene le consegne a domicilio di cibo, ma rispetto ai cocktail c'è ancora tanta diffidenza.

Nonostante il recente passaggio della Lombardia a zona gialla, per i locali come il nostro, attivi soprattutto dopo le 18, è cambiato poco".

I drink ordinabili durante le sessioni live, che spaziano dai grandi classici ai signature elaborati dal locale, vengono recapitati nelle case dei milanesi in apposite buste contenenti la miscela, il ghiaccio e le guarnizioni, per poi poterli ricomporre nel bicchiere secondo le istruzioni date dai bartender. Una prima prova di Instabar era stata effettuata dal cocktail bar in aprile, durante il lockdown, ma il vuoto normativo di allora rispetto alla consegna di miscele imbustate aveva scoraggiato i titolari dal proseguire con l'iniziativa.

