Senza mascherina si spoglia in strada, 3.800 euro di multa

(ANSA) - BRESCIA, 15 DIC - Ubriaco e senza mascherina, importunava i passanti in strada, a Brescia, mostrandosi nudo.

Un 47enne di Varese è stato fermato dalle forze dell'ordine e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per complessivi 3.800 euro.