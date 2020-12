Milan: Ibra salta anche Genoa, punta il Sassuolo

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Il dubbio è sciolto, Zlatan Ibrahimovic salterà la trasferta del Milan domani contro il Genoa e punta al rientro in campo domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tornato in gruppo ieri a oltre tre settimane dalla lesione al bicipite femorale, l'attaccante questa mattina a Milanello ha svolto lavoro personalizzato, così come Simon Kjaer, anche lui ancora indisponibile.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ibrahimovic per la settima partita di fila (finora sei vittorie e due pareggi) fra campionato ed Europa League.

Intanto ieri il trentanovenne svedese è stato protagonista di un allenamento dal vivo assieme ai trainer della palestra digitale Buddyfit, con oltre duemila persone collegate da casa.

Come si legge in una nota del suo sponsor, nel botta e risposta nella chat con i fan, Ibrahimovic non ha fatto mancare la sua consueta ironia: "Pioli sarà contento che sto tornando in forma". (ANSA).