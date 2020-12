COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-29, 656 in totale) che negli altri reparti (-57, 4.996 in totale). Con 27.676 tamponi effettuati sono 2.404 i nuovi positivi con il tasso di positività all'8,6%, in linea con quello di ieri (8,3%). Sono 114 i decessi.

"I dati della Lombardia sono costantemente in miglioramento, oggi abbiamo 2.400 nuovi casi su 27-28 mila tamponi. E' chiaro che non bisogna abbassare la guardia ed avere un atteggiamento estremamente prudente". E' quanto aveva anticipato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, prima della comunicazione dei dati ufficiali di oggi. "Il nostro - aveva aggiunto - è un richiamo alla responsabilità dei cittadini, perché oggi una recrudescenza del virus arriverebbe in una situazione in cui gli ospedali hanno ancora un numero significativo di pazienti Covid ricoverati, quindi rischia di essere ulteriormente problematica".

Secondo Gallera, inoltre, "dubitare dell'efficacia del vaccino" dopo l'approvazione degli enti preposti "sarebbe folle". "Oggi - ha detto l'assessore a Tgcom24 - c'è una situazione di grande criticità nella società e di rabbia delle categorie produttive. Noi tutto questo lo superiamo solo se mettiamo in sicurezza la società, quindi con un vaccino che raggiunga almeno il 75% dei concittadini nell'arco di 6-7 mesi, che è il programma che ci siamo dati". L'Ema, ha aggiunto Gallera, "arriva dopo altri quindi con un approfondimento ancora più importante e puntuale".

Intanto Mauro Guerra, presidente Anci Lombardia e sindaco di Tremezzina (Como), ha chiesto di "rimettere il ruolo della medicina territoriale al centro e anche quello dei sindaci, che devono essere protagonisti nelle politiche sulla salute delle città in collaborazione con altri livelli istituzionali".

