Caporalato:Gdf scopre lavoratori 'in nero' settore ambulanze

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Pavia hanno scoperto un'attività di caporalato in una cooperativa sociale che si occupa di trasporti in ambulanza ai danni di 54 lavoratori.

Il responsabile è stato denunciato per caporalato, mentre sono stati sequestrati 440 mila euro, mezzi sanitari ed autovetture.

Ai lavoratori era imposto di lavorare "in nero" da più di sette anni, senza garanzia previdenziale o assistenziale ed erano sottoposti a orari di lavoro estenuanti. (ANSA).