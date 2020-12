Calcio: Milan, asta benefica nuova collezione Harmont&Blaine

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Harmont&Blaine lancia la nuova Capsule Collectiion AC Milan con un'asta esclusiva su CharityStars a beneficio della Fondazione Milan. I capi della collezione, che compongono la divisa Travel dei giocatori rossoneri, saranno suddivisi in singole aste e disponibili per un'offerta online. Il vincitore dell'asta riceverà, oltre al campo d'abbigliamento, un biglietto augurale con dedica da parte del calciatore rossonero legato all'articolo della collezione.

Al termine della campagna, il marchio del bassotto raddoppierà la donazione.

I tifosi e appassionati potranno quindi ottenere in anteprima esclusiva un capo della nuova collezione sostenendo al tempo stesso l'impegno di Fondazione Milan.

"Il sostegno concreto, il desiderio di vicinanza e di solidarietà, unitamente alla voglia di sentirsi utili, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, sono i valori con i quali è stata sviluppata questa bellissima iniziativa", afferma Marco Pirone, amministratore delegato di Harmont&Blaine.

"Siamo molto grati ad Harmont&Blaine, che attraverso questa iniziativa ha voluto sostenere Fondazione Milan e in particolare il suo impegno su Napoli - aggiunge Rocco Giorgianni, segretario generale di Fondazione Milan -. L'educazione e lo sport sono strumenti fondamentali di crescita e sviluppo, soprattutto per quei giovani che si trovano in situazioni di povertà educativa.

Il nostro sforzo è fare in modo che tutti loro abbiano l'opportunità di scoprire e coltivare il talento e le passioni che portano dentro". (ANSA).