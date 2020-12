A Milano raddoppia Museo 900, anche in Arengario

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Il Museo del Novecento di Milano compie 10 anni di vita e raddoppia con un percorso espositivo che occuperà anche gli spazi del vicino Arengario.

"Il percorso espositivo dedicato all'arte del XX secolo avrà a disposizione anche gli spazi del Secondo Arengario per completare il proprio racconto, fino a raggiungere gli anni Duemila - ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social -. Il progetto 'NovecentoPiùCento' garantirà oltre mille metri quadrati in più, grazie alla riconversione del Secondo Arengario, oggi sede di uffici dell'Assessorato allo Sport e Tempo Libero e del Municipio 1, e permetterà di esporre nuove opere".

La giunta del Comune di Milano ha fissato le linee guida per il concorso internazionale di progettazione "che permetterà, con questo ampliamento, di fare del Museo del Novecento un unico grande complesso espositivo dedicato alle arti moderne e contemporanee, in grado di collocarsi tra le principali realtà museali italiane e straniere", ha concluso. (ANSA).