Fedez in versione Babbo Natale regala 1000 euro a 5 persone

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - A bordo della sua Lamborghini, il rapper Fedez nella giornata di ieri ha vestito i panni di Babbo Natale girando per la città di Milano con cinque pacchetti regalo, ciascuno contenente 1000 euro in contanti. Il denaro era stato donato dai suoi fan su Twitch, la piattaforma di livestreaming di Amazon, ed è stato consegnato a cinque rappresentanti di altrettante categorie scelte dai follower del canale di Fedez.

A beneficiare dell'inaspettato regalo sono stati "un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario", ha spiegato il cantante sulle sue storie Instagram, quelle categorie "che più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all'emergenza coronavirus". Un'iniziativa nata interamente sul web: "Ha scelto tutto la mia chat. In due mesi sono stati raccolti 5000 dollari che io ho arrotondato a 5000 euro" ha continuato Fedez.

Il rapper, assieme alla moglie Chiara Ferragni, è da tempo impegnato nel sociale, tanto che, proprio qualche giorno fa, è stato premiato con l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza milanese. A fine aprile i Ferragnez, così come sono ormai conosciuti, avevano trascorso una mattina in uno dei centri alimentari del Comune di Milano e, sostituendosi ai fattorini, avevano consegnato alle famiglie in difficoltà per l'emergenza Covid dei pacchi del banco alimentare di Palazzo Marino.

Inoltre, durante la prima ondata del virus, i due avevano raccolto oltre 4 milioni di euro per aprire una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. (ANSA).