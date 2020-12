"Una carezza a papà". L'infermiera la fa

- "Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o un infermiere ma domani, 13 dicembre, è il compleanno del mio papà Salvatore, letto 291 - ha scritto ieri -. Vorrei chiederti di fargli una carezza da parte mia e da tutta la sua famiglia. Papà ci tiene tanto al suo compleanno! So che hai molto da fare in questo periodo e ti ringrazio per quello che state facendo sia tu che i tuoi colleghi, ma se hai anche solo un minuto puoi fargli una carezza?". Il post è stato condiviso da migliaia di persone che in poche ore le hanno inviato nomi, numeri di telefono, suggerimenti fino all'amministratrice della pagina Fb 'Sei di Monza se..', Lorena Giovenzana, che si è messa direttamente in contatto con la direzione ospedaliera di Vimercate.

‪Il primo messaggio è arrivato alla figlia in piena notte, poco dopo le 2: "Volevo dirle che sono un'infermiera di Vimercate, ho letto il suo post e comincio il turno domattina alle 7: la prima cosa che farò è andare a dare una carezza a suo padre". E stamattina un nuovo messaggio poco dopo le 7: "Ho augurato buon compleanno a suo padre con una carezza, stia tranquilla".

"Già ieri sera un'infermiera mi ha fatto fare una videochiamata dal suo cellulare con mio padre - ha raccontato Morena, che vive con la famiglia a Monza ed è in attesa di un bambino -. L'ho visto affaticato, ma tranquillo, non so come ringraziare tutti per questo momento speciale".