Premiato vincitore del concorso "Artisti del Panettone"

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - E' Vincenzo Santoro della Pasticceria La Martesana di Milano il vincitore del concorso 2020 "Artisti del Panettone" premiato oggi in diretta streaming - come tutta la manifestazione - a Palazzo Bovara nella seconda giornata di "Happy Natale Happy Panettone", la Festa del panettone artigianale promossa da Confcommercio Milano in collaborazione con Apci Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio.

Oggetto della gara il panettone classico milanese. Presidente della Giuria il vincitore dell'edizione 2019 Salvatore De Riso.

La premiazione, presentata dallo chef Alessandro Borghese e dal conduttore Max Giusti, è stata anticipata dai saluti istituzionali in video di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio; Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia. (ANSA).