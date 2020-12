Pioli, secondo posto? Firmerei solo per un rinnovo...

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Il Milan non va in Champions da tantissimo tempo, l'obiettivo dichiarato a inizio stagione era migliorare il sesto posto dell'ultimo campionato, ma oggi non firmerei per il quinto. La squadra è ambiziosa, fino ad oggi ha giocato alla pari con tutti, nessuno ci ha messo sotto, neanche le grandi squadre del campionato". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport dopo il pareggio contro il Parma. "Firmare per il secondo posto? Firmerei un rinnovo di contratto - ha sorriso -, è l'unica cosa che firmerei in questo momento". (ANSA).