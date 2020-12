Donna uccisa da pirata strada,costituito

(ANSA) - PAVIA, 13 DIC - Si è costituito questa mattina in Questura a Pavia l'uomo che ieri sera era alla guida del Suv che ha investito e ucciso una 68enne in bicicletta. Il drammatico investimento è avvenuto poco dopo le 20 in una via di un quartiere non lontano dal centro.

Nell'impatto costato la vita alla donna si è staccata la targa del veicolo, oltre ad alcuni altri frammenti. Il conducente era ripartito a tutta velocità e pochi minuti dopo aveva abbandonato l'auto in un'altra via di Pavia, dove ad attenderlo c'era un suo conoscente sulla sua vettura.

Stamani l'uomo, un 50enne di Albuzzano (Pavia), si è presentato negli uffici della Questura di Pavia dove si trova attualmente. L'automobilista è accusato dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. La polizia locale di Pavia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).