Spaccio di cocaina, sgominata banda

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Otto provvedimenti restrittivi nei confronti di sette cittadini albanesi e una marocchina sono stati eseguiti dalla Polizia milanese nelle province di Milano, Monza, Torino e Cuneo. Lo ha comunicato la Questura di Milano. Si tratta di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, tre arresti domiciliari e tre obblighi di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne.

L'indagine ha permesso di individuare e isolare un gruppo stabilmente dedito allo spaccio al dettaglio di cocaina a Milano, a ridosso di via Paolo Sarpi, via Cenisio, piazza Gerusalemme e piazzale Costantino Nigra. Grazie ai numerosi riscontri ottenuti dall'attività tecnica e dinamica, è emerso che i soggetti coinvolti hanno operato alle dipendenze di un unico individuo, conosciuto con l'appellativo di "Tony" (R.S., di 34 anni) che ha gestito, in collaborazione con la compagna, la distribuzione al dettaglio della droga sulla piazza, servendosi principalmente degli altri indagati come "corrieri".

"Le richieste e la consegna dello stupefacente agli acquirenti sono avvenute in orari serali/notturni, dalle ore 19 alle ore 6 del mattino seguente. Tali richieste sono state gestite principalmente tramite la piattaforma WhatsApp e, solo in alcune circostanze, mediante contatti telefonici diretti. (ANSA).