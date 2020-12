Tironi, mozione campagna vaccinazione 6-10 anni

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Simona Tironi (FI), ha depositato una mozione per avviare nelle strutture scolastiche una campagna di vaccinazione antinfluenzale per bambini dai 6 ai 10 anni attraverso la somministrazione del vaccino Spray Fluenz Tetra.

L'iniziativa - si legge in un comunicato - fa seguito alla nota del Ministero della salute che ha valutato come adeguata la protezione fornita già dalla prima dose di vaccino, consentendo di raddoppiare l'offerta vaccinale con le dosi disponibili, 504.000 per la Lombardia. La proposta prevede che la campagna avvenga attraverso il coinvolgimento attivo delle articolazioni del sistema sociosanitario regionale, in particolare di medici, infermieri e assistenti sanitari delle Asst, e dei pediatri di libera scelta.

"In un momento di emergenza sanitaria come quello attuale - dichiara Simona Tironi - credo sia importante allargare ulteriormente la platea delle vaccinazioni antinfluenzale a quanti più bambini possibile in modo da difenderli dall'influenza stagionale, semplificare le diagnosi differenziali tra influenza e Coronavirus e consentire una rapida presa in carico dei pazienti Covid positivi". (ANSA).