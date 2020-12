Mensa S. Matteo Pavia diventa 'ristorante aziendale'

(ANSA) - PAVIA, 11 DIC - Un "ristorante aziendale". Così Alessandro Venturi e Carlo Nicora, presidente e direttore generale della Fondazione Policlinico San Matteo, hanno definito la mensa dell'ospedale inaugurata oggi dopo che nelle scorse settimane è stato completato l'intervento di ristrutturazione.

Nella prima fase dei lavori (nel mese di agosto e sino a metà settembre), gli interventi hanno interessato l'area delle nuove isole di distribuzione dei pasti: la mensa è rimasta aperta con il mantenimento di 120 posti a sedere. Durante la seconda fase, dal 21 settembre al 31 ottobre, i locali sono stati chiusi per permettere il completamento della ristrutturazione e il cambio degli arredi. .

I posti a sedere nella rinnovata mensa del Policlinico sono 402: attualmente, per il rispetto delle norme anti-Covid, ne sono utilizzati 120. Ogni giorno il personale della ditta vincitrice dell'appalto (che si occupa anche del servizio cucina) prepara poco meno di 2.200 pasti: 1.370 per i degenti (pranzo e cena) e 780 per i dipendenti. Inoltre vengono anche preparate circa 680 colazioni per i pazienti. (ANSA).