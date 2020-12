Donna travolta e uccisa da un bus nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Una donna di 50 anni è morta travolta da un autobus dell'Atm a Cinisello Balsamo (Milano).

L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 all'altezza del civico 77 di via Gorki, a poca distanza dall'ospedale Bassini. Il mezzo pubblico della linea 727 era guidato da un 47enne che è stato accompagnato in ospedale in stato di choc. L'impatto ha lasciato segni sul parabrezza ed è stato fatale per la donna, morta praticamente sul colpo. All'arrivo dei paramedici del 118 non c'era più nulla da fare, hanno potuto solo constatare il decesso.

La polizia locale di Cinisello è ancora a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).