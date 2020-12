Covid: 'Ricominciare', Ordine Fatebenefratelli

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Di Covid si guarisce ma ricominciare, per molti, è difficile. Il virus lascia dietro di sé conseguenze fisiche e psicologiche in chi ha vissuto in prima persona la sofferenza, ma anche in chi ha subito la perdita di persone care e l'isolamento, la paura e l'incertezza, la crisi economica. Per curare queste ferite nasce il progetto 'Ricominciare' della provincia lombardo veneta dell'Ordine dei Fatebenefratelli.

Saranno offerti consulti in un poliambulatorio multidisciplinare per un assistenza integrale distribuito sul territorio per contrastare i danni fisici e psicologici di chi ha vissuto la malattia in strutture ad Erba (Como), Brescia, Cernusco sul Naviglio (Milano) e San Colombano al Lambro (Lodi) "anche attraverso una raccolta fondi aperta ai donatori privati".

Nelle varie sedi verranno eseguite visite di controllo e interventi diagnostici personalizzati per valutare gli eventuali esiti della malattia e consulti psicologici, anche da remoto.

Chi lo desidera - spiega l'Ordine - potrà anche intraprendere un percorso di accompagnamento umano e spirituale offerto online dal team di professionisti del Servizio di assistenza spirituale e religiosa Fatebenefratelli. Poiché queste prestazioni non sono coperte dal Ssn, chi vorrà sostenere il progetto potrà donare un percorso di cura a chi è nel bisogno. (ANSA).