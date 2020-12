Covid: Fontana, da domenica Lombardia zona gialla

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - "Ho parlato con il ministro Speranza poco prima delle otto e mi ha ribadito che il Cts è un po' in ritardo ma che comunque avrebbe firmato l'ordinanza prima della mezzanotte in modo da poter pubblicare il provvedimento domani e poterlo far entrare in vigore da domenica mattina. Sono tranquillo, è una questione di carattere formale del Cts che sta andando un po' lungo". Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha annunciato a Telenova l'ufficialità della zona gialla per la Lombardia. (ANSA).