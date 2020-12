Milano: Del Debbio, candidato sindaco? Continuo mio mestiere

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Paolo Del Debbio, a proposito dell'ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Milano, durante l'anteprima di Diritto e rovescio, ha voluto spiegare: "Non sono candidato a nulla, non sarò candidato a nulla", "continuo a fare il giornalista" .

"Sono venute fuori molte voci, sulla stampa e sui social su una possibile mia candidatura a sindaco di Milano - ha detto -, non è la prima volta; per rispetto verso il mio pubblico, ma anche verso gli ospiti politici, essendo una trasmissione che tratta di politica, non voglio rimanere in mezzo al guado".

"Non sono candidato a nulla, non sarò candidato a nulla.

Continuo a fare il mio mestiere, continuo a fare il giornalista: a qualcuno forse non piace questa idea, ma si ciuccia il dito, come si dice in questi casi", ha concluso Del Debbio (ANSA).