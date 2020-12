Maxi frode nell'edilizia, 79 indagati

(ANSA) - BERGAMO, 10 DIC - La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito stamattina un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal gip Lucia Graziosi e pari a disponibilità finanziarie e beni per oltre 8 milioni di euro, nell'ambito di un'indagine coordinata dal pm Emanuele Marchisio e condotta dalla compagnia delle Fiamme gialle di Treviglio per circa tre anni, grazie alla quale è stato svelato un complesso meccanismo fraudolento nel settore dell'edilizia finalizzato all'evasione di imposte e contributi, che ha visto coinvolte 67 società e ditte individuali e indagate 79 persone fisiche. La frode era articolata secondo uno schema 'piramidale' di tre livelli: alla base una serie di società di capitali, amministrate da prestanome, create con l'unico scopo di 'contenere' la forza lavoro, per assumere sulla carta dipendenti, e utilizzate come centri di imputazione di tasse, oneri fiscali, contributivi, previdenziali ed assistenziali.

Obblighi questi tutti puntualmente mai ottemperati, secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti.

I 79 indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all'autoriciclaggio, di emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni d'imposta. (ANSA).