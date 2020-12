Da Milano in streaming l’evento Académie 2020 del Bureau du Champagne

Le bollicine d’oltralpe, insieme a un kit per la corretta degustazione, sono arrivate direttamente a casa dei 180 partecipanti alla giornata di approfondimento sullo Champagne organizzata dal Comitè du Champagne, che si tiene ogni anno a Milano, con il contributo del Bureau du Champagne Italia, diretto da Domenico Avolio. L’organizzazione con sede a Epernay, istituita per legge nel lontano 1941, promuove la cultura delle bollicine e riunisce tutti i viticultori e le “maison du champagne”, coinvolgendo produttori, enologi, esperti e un numero imponente di appassionati consumatori.

Sulla piattaforma online si sono succeduti i collegamenti da Epernay, da Milano e le masterclass di degustazione tenute da Sylvie Collas, “Responsable du service Vin del Comité Champagne” e Bernardo Conticelli “Ambasciatore dello Champagne per l’Italia nel 2015” seguite dagli ospiti in diversi Paesi del mondo. Il territorio viticolo della Champagne sta mettendo in campo diverse azioni a tutela della sostenibilità ambientale, illustrate da Pierre Naviaux, “Chef de projet Développement Durable del Comité Champagne. In particolare la sfida ai cambiamenti climatici con l’obiettivo di ridurre le emissioni del 75% entro il 2050, l’utilizzo di bottiglie più leggere che limitano del 20% l’impatto delle emissioni di CO2, e il riciclo e valorizzazione del 90%.

“La passione del pubblico italiano per lo Champagne è confermata anche dall'entusiasmo con cui ha accolto Champagne MOOC, primo corso gratuito di formazione online sulla denominazione - ha sottolineato Gaëlle Egoroff, Responsable du service Aval del Comité Champagne - Sono più di 2.000 gli italiani che si sono registrati, un risultato che colloca l’Italia alle spalle solo di Francia e Stati Uniti. Globalmente, abbiamo formato 16.850 persone”.