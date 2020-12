Covid: Sole 24 Ore, riscatto Lodi con produzione in crescita

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Il Rapporto Lombardia del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano domani dedica il focus di apertura al riscatto della provincia di Lodi, che è stata la prima a diventare zona rossa durante il lockdown di febbraio e ora, spiega il quotidiano economico, è l'unica su tutto il territorio lombardo in grado di chiudere il terzo trimestre in crescita.

La produzione industriale segna in provincia di Lodi un progresso del 2,2% che si confronta con un calo medio annuo di oltre cinque punti per l'intera Lombardia. Il Rapporto del Sole 24 Ore presenta inoltre i dati dell'analisi di Unioncamere Lombardia: per il Lodigiano, in particolare per un'azienda di Codogno dove fu scoperto il primo caso di Codiv, Mta figura come caso emblematico di ripresa ed è il simbolo del riscatto dell'intero territorio.

Il gruppo, che conta 200 milioni di ricavi e oltre 1.500 addetti, ad aprile pensava di chiudere l'anno con il - 30%. Ora pensa di attestarsi a -3%. Un altro settore che ha mostrato grande capacità di "resilienza" è quello della chimica-cosmesi: molte imprese hanno riconvertito la produzione (ad esempio in gel sanificatori) riuscendo così a non chiudere mai. (ANSA).